123 lives lost. And so many more unknown…
Immigration Enforcement and Deportation Related Deaths Update
Updated: 4 August 2026
123 lives lost connected to ICE (Immigration & Customs Enforcement), CBP (Customs & Border Protection), USBP (U.S. Border Patrol), HSI (Homeland Security Investigations), OFO (Office of Field Operations), AMO (American Maritime Officers), U.S. Coast Guard migrant interdictions, and related immigration enforcement activities.
Each entry below includes:
Name (where known/reported)
Date of death
Nationality
Agency involved
Detention facility or place of death
This list encompasses fatalities in custody, during enforcement encounters, maritime interdictions, transport incidents, post-release deaths, post-deportation deaths, and other documented detention/deportation-related nexus fatalities.
This is a living archival project. Records are reviewed continuously, updated as new evidence becomes available, and corrected when additional documentation emerges.
123 documented lives. Each represents a person, not simply a statistic.
The Autonomous Archives
ICE & CBP-Related Deaths Tracker
2025 (January 20 –December 31)
2025.01.20 — Felix Bauckholt — Nationality: German — Agency: USBP/CBP — Place of death: Near the U.S.–Mexico border, San Diego County, California
2025.01.22 — David McKinney — Nationality: U.S. — Agency: USBP (assisting U.S. Marshals Service) — Place of death: Coventry Township, Summit County, Ohio
2025.01.23 — Genry Ruiz Guillen — Nationality: Honduran — Agency: ICE — Detention center: Krome North Service Processing Center, Florida
2025.01.29 — Serawit Gezahegn Dejene — Nationality: Ethiopian — Agency: ICE — Detention center: Eloy Detention Center, Arizona
2025.02.20 — Maksym Chernyak — Nationality: Ukrainian — Agency: ICE — Detention center: Krome North Service Processing Center, Florida
2025.02.23 — Juan Alexis Tineo-Martinez — Nationality: Dominican — Agency: HSI, CBP Air and Marine Operations, U.S. Coast Guard — Place of death: Caribbean Sea following maritime interdiction
2025.03.10 — Unidentified woman — Nationality: Unresolved — Agency: USBP/CBP — Place of death: Near the southern border, Texas
2025.03.14 — Three unidentified people (3 lives) — Nationality: Unresolved — Agency: USBP/CBP — Place of death: Border region, Texas
2025.03.15 — Ruben Ray Martinez — Nationality: U.S. — Agency: HSI/ICE — Place of death: San Antonio, Texas
2025.03.28 — Elena Catarina Morales-Chan — Nationality: Guatemalan — Agency: USBP/CBP — Place of death: Near the southern border, Arizona
2025.03.29 — J.E.T.M. — Nationality: Mexican — Agency: USBP/CBP — Place of death: Hidalgo County, Texas
2025.03.29 — Unidentified Chinese woman — Nationality: Chinese — Agency: USBP/CBP — Place of death: Imperial County, California
2025.04.01 — Unidentified deceased person — Nationality: Unresolved — Agency: USBP/CBP — Place of death: San Diego Sector, California
2025.04.08 — Brayan Rayo-Garzon — Nationality: Colombian — Agency: ICE — Detention center: Phelps County Jail, Nebraska
2025.04.16 — Nhon Ngoc Nguyen — Nationality: Vietnamese — Agency: ICE — Detention center: El Valle Detention Facility, Texas
2025.04.25 — Marie Ange Blaise — Nationality: Haitian — Agency: ICE — Detention center: Broward Transitional Center, Florida
2025.05.05 — Abelardo Avelleneda-Delgado — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Adams County Detention Center, Mississippi
2025.06.07 — Jesus Molina-Veya — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Stewart Detention Center, Georgia
2025.06.15 — Unidentified Guatemalan man — Nationality: Guatemalan — Agency: USBP/CBP — Place of death: Rio Grande, Texas
2025.06.21 — Two unidentified U.S. citizens (2 lives) — Nationality: U.S. — Agency: USBP/CBP — Place of death: New Mexico
2025.06.23 — Johnny Noviello — Nationality: Canadian — Agency: ICE — Detention center: Federal Detention Center, Miami, Florida
2025.06.26 — Isidro Perez — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Krome North Service Processing Center, Florida
2025.06.27 — Unidentified man — Nationality: Unresolved — Agency: USBP/CBP — Place of death: Maritime interdiction near Puerto Rico
2025.07.07 — Ryan Louis Mosqueda — Nationality: U.S. — Agency: USBP/CBP — Place of death: McAllen, Texas
2025.07.12 — Jaime Alanis Garcia — Nationality: Mexican — Agency: USBP/CBP, joint federal immigration operation — Place of death: Ventura County Medical Center, California (following enforcement encounter)
2025.07.19 — Tien Xuan Phan — Nationality: Vietnamese — Agency: ICE — Detention center: Prairieland Detention Center, Texas
2025.08.05 — Chaofeng Ge — Nationality: Chinese — Agency: ICE — Detention center: Northwest ICE Processing Center, Washington
2025.08.14 — Carlos Roberto Montoya Valdés — Nationality: Honduran — Agency: ICE/CBP joint operation — Place of death: Tennessee
2025.08.18 — Unidentified Ecuadorian woman — Nationality: Ecuadorian — Agency: USBP/CBP — Place of death: Arizona border region
2025.08.30 — Unidentified 22-year-old Mexican man — Nationality: Mexican — Agency: USBP/CBP — Place of death: El Paso Sector, Texas
2025.08.31 — Lorenzo Antonio Batrez Vargas — Nationality: Honduran — Agency: ICE — Detention center: Richwood Correctional Center, Louisiana
2025.09.08 — Oscar Duarte Rascon — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Eloy Detention Center, Arizona
2025.09.12 — Silverio Villegas Gonzalez — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Stewart Detention Center, Georgia
2025.09.18 — Santos Eliberto Banegas Reyes — Nationality: Honduran — Agency: ICE — Detention center: Pine Prairie ICE Processing Center, Louisiana
2025.09.20 — Trinn A. Hatch — Nationality: U.S. — Agency: CBP Office of Field Operations — Place of death: Arizona
2025.09.22 — Ismael Ayala Uribe — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Florence Service Processing Center, Arizona
2025.09.23 — Unidentified U.S. citizen driver — Nationality: U.S. — Agency: USBP/CBP — Place of death: New Mexico
2025.09.24 — Unidentified 29-year-old Mexican man — Nationality: Mexican — Agency: USBP/CBP — Place of death: Santa Teresa, New Mexico
2025.09.24 — Norlan Guzman-Fuentes — Nationality: Honduran — Agency: ICE — Detention center: Krome North Service Processing Center, Florida
2025.09.29 — Miguel Angel Garcia-Hernandez — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Stewart Detention Center, Georgia
2025.09.29 — Huabing Xie — Nationality: Chinese — Agency: ICE — Detention center: Northwest ICE Processing Center, Washington
2025.10.04 — Unidentified woman with terminal adenocarcinoma — Nationality: Unresolved — Agency: USBP/CBP — Place of death: Arizona
2025.10.04 — Leo Cruz-Silva — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Eloy Detention Center, Arizona
2025.10.07 — Unidentified migrant — Nationality: Unresolved — Agency: USBP/CBP — Place of death: Texas border region
2025.10.11 — Hasan Ali Moh’D Saleh — Nationality: Yemeni — Agency: ICE — Detention center: LaSalle Detention Center, Louisiana
2025.10.12 — Manuel Mateo Lopez — Nationality: Guatemalan — Agency: USBP/CBP — Place of death: Santa Teresa, New Mexico
2025.10.13 — Axel Everado Iquid-Sequen — Nationality: Guatemalan — Agency: USBP/CBP — Place of death: Santa Teresa, New Mexico
2025.10.13 — Unidentified 20-year-old Cuban woman — Nationality: Cuban — Agency: USBP/CBP — Place of death: Florida Straits
2025.10.23 — Josué Castro Rivera — Nationality: Honduran — Agency: ICE — Detention center: Richwood Correctional Center, Louisiana
2025.10.23 — Gabriel Garcia-Aviles — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Stewart Detention Center, Georgia
2025.10.25 — Kai Yin Wong — Nationality: Chinese — Agency: ICE — Detention center: Northwest ICE Processing Center, Washington
2025.10.26 — Randall Gamboa Esquivel — Nationality: Costa Rican — Agency: ICE — Place of death: Costa Rica (following deportation)
2025.11.15 — Four unidentified people (4 lives) — Nationality: Unresolved — Agency: USBP/CBP and U.S. Coast Guard — Place of death: Maritime interdiction, Caribbean
2025.12.03 — Francisco Gaspar-Andres — Nationality: Guatemalan — Agency: ICE — Detention center: Krome North Service Processing Center, Florida
2025.12.05 — Pete Sumalo Montejo — Nationality: Filipino — Agency: ICE — Detention center: Golden State Annex, California
2025.12.06 — Shiraz Fateh Ali Sachwani — Nationality: Pakistani — Agency: ICE — Detention center: LaSalle Detention Center, Louisiana
2025.12.11 — Isaias Sanchez Barboza — Nationality: Mexican — Agency: USBP/CBP — Place of death: Arizona
2025.12.12 — Jean Wilson Brutus — Nationality: Haitian — Agency: ICE — Detention center: Broward Transitional Center, Florida
2025.12.14 — Delvin Francisco Rodriguez — Nationality: Honduran — Agency: ICE — Detention center: Stewart Detention Center, Georgia
2025.12.14 — Fouad Saeed Abdulkadir — Nationality: Somali — Agency: ICE — Detention center: Prairieland Detention Center, Texas
2025.12.15 — Nenko Stanev Gantchev — Nationality: Bulgarian — Agency: ICE — Detention center: Buffalo Federal Detention Facility, New York
2025.12.26 — Unidentified Mexican national — Nationality: Mexican — Agency: USBP/CBP — Place of death: Arizona border region
2025.12.31 — Keith Porter — Nationality: U.S. — Agency: ICE/DHS — Place of death: Delaney Hall Detention Facility, Newark, New Jersey
2026 (January 1 –August 1)
2026.01.03 — Geraldo Lunas Campos — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Krome North Service Processing Center, Florida
2026.01.05 — Kevin Mendoza Martinez — Nationality: Honduran — Agency: ICE-related — Place of death: Honduras
2026.01.05 — Luiz Gustavo Nunez Caceres — Nationality: Brazilian — Agency: ICE — Detention center: Krome North Service Processing Center, Florida
2026.01.06 — Luis Beltran Yanez-Cruz — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Stewart Detention Center, Georgia
2026.01.07 — Renee Good — Nationality: U.S. — Agency: ICE (joint federal immigration operation) — Place of death: Harlingen, Texas
2026.01.09 — Parady La — Nationality: Cambodian — Agency: ICE — Detention center: Golden State Annex, California
2026.01.14 — Heber Sánchez Domínguez — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Stewart Detention Center, Georgia
2026.01.14 — Victor Manuel Diaz — Nationality: Honduran — Agency: ICE — Detention center: Richwood Correctional Center, Louisiana
2026.01.23 — Wael Tarabishi — Nationality: Syrian — Agency: ICE-related — Place of death: Michigan
2026.01.24 — Alex Pretti — Nationality: U.S. — Agency: USBP/CBP — Place of death: Arizona
2026.02.13 — Ofelia Giselle Torres Hidalgo — Nationality: Mexican — Agency: ICE-related — Place of death: Mexico
2026.02.16 — Paulino Martin San Pedro — Nationality: Filipino — Agency: ICE — Place of death: Philippines (following deportation)
2026.02.16 — Jairo Garcia-Hernandez — Nationality: Honduran — Agency: ICE — Detention center: Krome North Service Processing Center, Florida
2026.02.16 — Linda Davis — Nationality: U.S. — Agency: ICE — Detention center: Delaney Hall Detention Facility, New Jersey
2026.02.16 — Lorth Sim — Nationality: Cambodian — Agency: ICE — Detention center: Golden State Annex, California
2026.02.21 — Ricardo del Pino Olivera — Nationality: Cuban — Agency: ICE — Place of death: Cuba (following deportation)
2026.02.21 — Jesús Juárez Cruz — Nationality: Mexican — Agency: ICE-related — Place of death: California
2026.02.24 — Nurul Amin Shah Alam — Nationality: Bangladeshi — Agency: USBP/CBP — Place of death: New York
2026.02.27 — Alberto Gutierrez-Reyes — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Eloy Detention Center, Arizona
2026.03.01 — Pejman Karshenas Najafabadi — Nationality: Iranian — Agency: ICE — Detention center: Northwest ICE Processing Center, Washington
2026.03.02 — Daphy Michel — Nationality: Haitian — Agency: ICE — Place of death: Plattsburgh, New York
2026.03.02 — Emmanuel Cleeford Damas — Nationality: Haitian — Agency: ICE — Detention center: Krome North Service Processing Center, Florida
2026.03.04 — Orlín Josué Hernandez Reyes — Nationality: Honduran — Agency: ICE-related — Place of death: Honduras
2026.03.04 — James Douglas McMillan — Nationality: U.S. — Agency: USBP/CBP, BORTAC and local/state agencies — Place of death: Brownsville, Texas
2026.03.14 — Mohammad Nazeer Paktiawal — Nationality: Afghan — Agency: ICE — Detention center: Eloy Detention Center, Arizona
2026.03.16 — Royer Perez-Jimenez — Nationality: Ecuadorian — Agency: ICE — Detention center: Stewart Detention Center, Georgia
2026.03.25 — Jose Guadalupe Ramos-Solano — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Stewart Detention Center, Georgia
2026.04.01 — Tuan Van Bui — Nationality: Vietnamese — Agency: ICE — Detention center: Golden State Annex, California
2026.04.11 — Alejandro Cabrera Clemente — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Stewart Detention Center, Georgia
2026.04.12 — Aled Damien Carbonell-Betancourt — Nationality: Cuban — Agency: ICE — Detention center: Krome North Service Processing Center, Florida
2026.04.12 — Cynthia Dominique Gonzalez — Nationality: U.S. — Agency: USBP/CBP — Place of death: Hidalgo County, Texas
2026.04.28 — Denny Adan Gonzalez — Nationality: Guatemalan — Agency: ICE — Detention center: Richwood Correctional Center, Louisiana
2026.05.10 — Kevin González — Nationality: Honduran — Agency: ICE-related — Place of death: Honduras
2026.05.24 — Walter Turner II — Nationality: U.S. — Agency: USBP/CBP — Place of death: El Paso, Texas
2026.06.04 — Mamuka Artmeladze — Nationality: Georgian — Agency: ICE — Detention center: Stewart Detention Center, Georgia
2026.06.19 — Felix Alcorta-Rodriguez — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Eloy Detention Center, Arizona
2026.06.24 — Adrian Andreas Florian — Nationality: Romanian — Agency: ICE — Detention center: Krome North Service Processing Center, Florida
2026.06.24–25 — Eduardo José Osal Mujica — Nationality: Venezuelan — Agency: ICE/DHS — Place of death: Venezuela (post-deportation aircraft crash)
2026.06.24–25 — Juan Carlos Villegas Castillo — Nationality: Venezuelan — Agency: ICE/DHS — Place of death: Venezuela (post-deportation aircraft crash)
2026.06.24–25 — Kevin Alejandro Méndez Angulo — Nationality: Venezuelan — Agency: ICE/DHS — Place of death: Venezuela (post-deportation aircraft crash)
2026.06.24–25 — Javier Alejandro León — Nationality: Venezuelan — Agency: ICE/DHS — Place of death: Venezuela (post-deportation aircraft crash)
2026.06.24–25 — Kleiber Daniel Montangut — Nationality: Venezuelan — Agency: ICE/DHS — Place of death: Venezuela (post-deportation aircraft crash)
2026.06.24–25 — Angelo David Mejía — Nationality: Venezuelan — Agency: ICE/DHS — Place of death: Venezuela (post-deportation aircraft crash)
2026.06.24–25 — Arturo Alejandro Morales — Nationality: Venezuelan — Agency: ICE/DHS — Place of death: Venezuela (post-deportation aircraft crash)
2026.06.24–25 — Daniel (surname unresolved) — Nationality: Venezuelan — Agency: ICE/DHS — Place of death: Venezuela (post-deportation aircraft crash)
2026.07 (exact date unresolved) — Nixon Giovanni Pérez Paz — Nationality: Honduran — Agency: ICE-related — Place of death: Honduras
2026.07 (exact date unresolved) — Glendy Marisol González de la Cruz — Nationality: Guatemalan — Agency: ICE-related — Place of death: Guatemala
2026.07.07 — Lorenzo Salgado Araujo — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Detention center: Adelanto ICE Processing Center, California
2026.07.13 — Johan Sebastián Durán Guerrero — Nationality: Colombian — Agency: ICE — Detention center: Baker County Detention Center, Florida
2026.07.13 — Jesus Manuel Arenas-Silva — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Place of death: During ICE transport near Laredo, Texas
2026.07.14 — Juan Jairo Coronilla Durán — Nationality: Mexican — Agency: ICE/HSI — Place of death: Denver, Colorado
2026.07.24 — Prisciliano Trejo Ricano — Nationality: Mexican — Agency: ICE — Place of death: Georgia hospital following release from Stewart Detention Center
2026.07.29 — Unidentified 56-year-old man — Nationality: Unresolved — Agency: U.S. Coast Guard, CBP Air and Marine Operations, USBP — Place of death: Pacific Ocean near San Diego, California
2026.08.01 — Edwin Jovanny López Cornejo — Nationality: Honduran — Agency: ICE — Detention center: Delaney Hall Detention Facility, Newark, New Jersey
@Sarah Towle